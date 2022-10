PROOVI JÄRELE ⟩ Ebaseksika nimega, kuid mõnus voodivallatus: lehmapoos

Lehmapoos võib esmapilgul tunduda lihtne, kuid see on siiski päris suur väljakutse. See on nagu klassikaline koerapoos – üks partner tungib teise sisse tagantpoolt. Kuid erinevalt koerapoosist ei põlvita teine kaaslane,vaid samuti seisab ja toetab end kätega põrandale. Oluline on, et põlved oleksid sirged.