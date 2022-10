TÕELINE IME ⟩ 48 tundi keset La Manche'i väina hulpinud mees pääses eluga

Mees leiti, kui kalalaeva kapten Teunis de Boer märkas midagi vees. Ta tahtis enda sõnul veenduda, et nad ei satuks poile liiga ligidale, kui nägi midagi hullumeelset. «Võtsin binokli ja nägin, et poi külge on klammerdunud mees, kes kannab vaid ujumispükse ja vehib hullumeelselt kätega.»