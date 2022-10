Kuna teadlased on aastakümneid püüdnud välja selgitada, miks me armume, on nad avastanud, mis on need omadused, mida potentsiaalse kosilase puhul vaadata. Nii et kui pead tõsisemat plaani selle inimesega, kellega sa parasjagu sõnumeid vahetad, siis mõtle, kas ta vastab allolevatele tingimustele.