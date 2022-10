PILDID ⟩ Bolt ja Tanel Veenre valmistasid vanadest tõuksidest ehted

Hardwear nime kandvasse kollektsiooni kuulub 6 disaini erinevates värvitoonides ja viimistlustes. Kõik ehted on käsitsi valmistatud samast ultrakergest ja vastupidavast alumiiniumist, millest tehakse Bolti tõukerattaid. Kollektsiooni kuuluvad ka helkurvärviga viimistletud ehted, mis aitavad õhtutundidel linnas liikuvatel kandjate pimedas nähtavad olla.

«Sarnaselt Bolti tõukeratastele on Hardwear kollektsiooni märksõnad kestlikkus ja ohutus,» ütles Bolti-poolne projekti loovjuht Kerttu Keermaa. «Järgime nullprügi põhimõtet, kus uute mudelite saabudes suunatakse vanad tõukerattad alati taskasutusse. Samuti usume, et liiklusohutus on jagatud vastutus ning jalakäijad ja jalgratturid saavad ennast ise helkurite kandmisega pimedas nähtavaks muuta.»