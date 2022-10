ETTEVAATUST ⟩ Kohutavad tagajärjed, mis tabavad klamüüdia ravimata jätmise korral

Klamüüdia on üks levinumaid suguhaigusi, aga kuna seda võib olla raske avastada, nimetatakse seda sageli vaikseks nakkuseks. Inimesed võivad nädalaid, kuid või isegi aastaid ilma sümptomiteta elada. Kui need siiski ilmnevad, on tavalisimad valulik urineerimine, põletus- või sügelustunne, ebatavaline voolus, valu vahekorra ajal, verejooks menstruatsioonide vahel või pärast seksi ning valu vaagnas või kõhus, meestel munandites.