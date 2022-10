40-aastane Walesi printsess Kate Middleton näib oma vapustavate riiete, hindamatute ehete ja külluslike reisidega kui tulevase kuninganna musternäidis. Ilmselge, et tema välimuse taga on tugev enesedistsipliin. Kuningliku protokolli järgides ei ole Kate kunagi rääkinud toitumisest, trennist ega tervisest, kuid kuna ta on iga päev tähelepanu keskpunktis, on meedia nii mõndagi üles noppinud.