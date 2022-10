HÜVA NÕU ⟩ 5 teemat, mille paarid peaksid enne kokku kolimist selgeks rääkima

Kokku kolimine on paaridele suurepärane võimalus üksteisele rohkem pühenduda ja saada teada, kuidas suhe toimib igapäevaselt, mitte näha vaid üksteise tipphetki kohtingutel. Sellel on ka praktiline kasu – kokku kolides saate kulusid jagada. Kuid nii rõõmustav kui see kolimine ka pole, on palju, millele mõelda.