Soomes eemaldatakse müügilt populaarne kaisukas: kas Eestis tehakse sama?

Eesti laste seas populaarne pehme mänguasi Huggy Wuggy on viimasel ajal palju kriitikat saanud. Vanemate arvates peaks kaisukas olema nunnu, kuid see on pigem hirmuäratav. Teadaolevalt on Soomest need mänguasjad müügilt kaotatud, kuid mitte sel põhjusel, et nad jubedad on.