Lauljatar Heleza mainekas finantsettevõttes: on põnev aeg, hiljuti sain ametikõrgendust

Lauljatar Heleza rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, et ei kiirusta talveperioodi vastu võtmisega - igal võimalikul hetkel naudib sooja ja päikest, isegi meie põhjamaises sügises. «Mul on talvejope muidugi olemas, kuid see on kenasti voodi alla pakitud. Lausa kile sisse! Ma ei taha oma jopet suvisel ajal teps mitte näha. Õnneks on sügis nii ilus, soe ja päikesepaisteline olnud, et talverõivaste lahtipakkimine pole olnud siiani liiga vajalik tegevus,» muigas ta.

«Täna hommikul puges külm aga juba natuke põue vahele. Ja nüüd mõtlengi...äkki peaks siis soojemad riided välja võtma,» tunnistas ta.

Heleza avaldas, et panustab igapäevaselt kontoritöösse ja teenib leiba hoopis finantsvaldkonnas. «Nii palju mul seda muusiku pagasit veel pole, et saaks ainult selle ameti pealt liugu lasta. Töötan täna Wise's ja sain just uue positsiooni - nüüdsest olen team lead. Juhin seda tiimi, kus varem ise töötasin,» rõõmustas ta ja lisas, et tema valdkonnaks on sotsiaalmeedia.

«Töötamine Wise's on äärmiselt tore vaheldus. On palju kohustusi, kuid väljakutse on tõesti erakordselt põnev. Kui varem olin oma tööga juba harjunud, siis nüüd värske positsioon tõi endaga kaasa uut ja ägedat,» lisas Heleza.

Fännid siiski väga kurvastama ei pea, sest Heleza elust pole ka muusika kuhugi kadunud. Nimelt avaldas ta Pluutoga juba teise ühise singli, mis kannab eestikeelset pealkirja «Sa oleks võinud öelda nii». «Kui aus olla, siis lugu istus sahtlis aasta aega. Siis võtsin Pluutol kratist kinni ja ütlesin...nüüd teeme selle ära! Nüüd põrutas ta Balile minu eest ära, kartis vist, et äkki peab veel midagi tegema,» naeris Heleza.

«Oleme Pluutoga juba aastaid sõbrad olnud ja ka varem muusikat loonud. Eks sellest ka põhjus, miks ma taas temaga koostööd teen. Meil on alati nii hea klapp olnud. Koos on lõbus ja stuudios saab nii palju nalja. Ta teeb mu südame soojaks,» rääkis Heleza raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».