VIDEO ⟩ Kassile riideid tellinud naine leidis pakist midagi jahmatavat

Naine rääkis, et lemmiklooma riiete asemel sai ta hoopis inimestele mõeldud toote. Ta demonstreerib postitatud videos, kuidas ta proovib endale jalga põlvini sokke, millel on kassikarvade muster. Lisaks olid sokkide taldadel kujutatud käpapadjad.

«See on see, mille Shein mulle saatis. Ma ei tellinud neid,» ütles kasutaja.

Videot on vaadatud kümneid tuhandeid kordi. Samas tunnistas neiu hiljem kommentaarides, et talle isegi meeldivad need sokid, mis talle kassiriiete asemel saadeti. Videot kommenteerinud inimesed omakorda kutsusid teda üles neid sokke Halloweeni ajal kandma.