VIDEO ⟩ Uhke värk – Baltikumi ainus kõrge tunnustuse pälvinud spaa asub Eestis

Aitab juba halast! Maailmas on karmid ajad, majandust ähvardab jahtumine ja inimeste vaimne tervis on nigelam kui iial enne. Kuid fakt on see, et negatiivsusega kaasa minnes me olukorda paremaks ei tee. Elamus Spa otsustas mitte taanduda, vaid kasvada ja teha kõik otsused nii, nagu headel aegadel tehakse. See tähendab julgeid investeeringuid, suurejoonelisi arendusplaane ja veelgi pikemaid lahtiolekuaegu. Kõik selleks, et inimestel oleks olemas vähemalt üks koht, kus end välja elada ning positiivsuse akud täis laadida.

Lõõgastumist on inimestel just tänapäeval kõige kriitilisemalt vaja. Elamus Spa otsustas uksed kauem lahti hoida ja seda võimalust pakkuda. Foto: Mihkel Maripuu / Postimees

Ujuvad vastuvoolu

«Kuna pikad ja pimedad talveõhtud on tulemas, siis meie otsus on vastuvoolu ujuda,» räägib Elamus Spa juht Andres Tiik. «Me ei lähe kaasa selle negatiivsusega, et ajad on rasked ja tuleb koomale tõmmata. Inimesed vajavad positiivsust oma ellu rohkem kui kunagi varem! Eestlased on sadu aastaid ammutanud oma elujõu, tervise ja võime vastu pidada just saunast. Tahame, et see võimalus oleks kättesaadav.»