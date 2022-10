Kanye West kaotas miljardäristaatuse ja oma peamised koostööpartnerid

Täna teatas Adidas Ye-ga koostöö lõpetamisest Kanye antisemiitlike väljaütlemiste tõttu. «Adidas ei talu antisemitismi ega muud tüüpi vihakõnet,» ütles ettevõtte esindaja mõni tund tagasi jagatud pressiteates. Adidase esindaja lisas, et Ye hiljutised väljaütlemised on ohtlikud ning vaenuõhutavad ning seega ka vastuvõetamatud. Ettevõttel oli juba kuu alguses plaan partnerlus Kanyega kriitilise pilguga üle vaadata. Paraku on osa fänne Kanye väljaütlemistest juba inspiratsiooni saanud ning hakanud paremäärmuslike plakatitega tänavatele tulema.

Kanye West has inspired America's Nazis to publicly display anti-Semitic banners https://t.co/mFd8yrzJ3h — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) October 23, 2022

Kanyega on partnerlussuhetest loobunud ka mitmed teised artisti koostööpartnerid, sealhulgas Balenciaga ja Vogue. Teiste seas teatas the Shop selle kuu alguses oma otsusest Kanyega intervjuud mitte avaldada. Andscape'ile tehtud avalduses ütles SpringHill Company tegevjuht ja Shopi kaassaatejuht Maverick Carter, et Ye oleks kasutanud nende platvormi rohkema vihakõne ja äärmiselt vaenulike stereotüüpide kordamiseks.