Tuhanded eestlased on vaadanud «Villat» selle eest maksmata

Põhilised märksõnad «Villa» juures on ülimalt kvaliteetne produktsioon ja hiiglaslik eelarve. «See on nii suur, et pisar tuleb silma,» on Robin kommenteerinud. Saate formaat näeb ette, et üksteist vallalist noort saadetakse Türgi päikese alla villasse kaaslast otsima. Kohapeal lahendatakse mitmeid ülesandeid ja veedetakse lõbusalt aega, mille käigus hakkavad tekkima romantilised paarid ja tulised draamad. Ära tasub mainida ka tõsiasi, et saate võitja saab endale 30 000 euro suuruse auhinnaraha.

Seda kõike arvesse võttes on mõistetav, et ühe episoodi vaatamise eest tuleb välja käia 3,99 eurot. Küll aga on otsustanud keegi «Villat» tasuta levitama hakata. Postimehele laekus vihje Telegrami grupist, millega on liitunud tänaseks ligi tuhat inimest. Grupis jagatakse vene päritolu linke, millele klõpsates saab vaadata «Villat» selle eest tasumata. Telegram kuvab iga sõnumi juures seda näinud inimeste arvu, millest selgub, et tõsielusaate igat episoodi on ebaseaduslikult vaadatud kuus-seitse tuhat korda.