Kas puhata või mängida? Teeme koolivaheajast meeldejääva nädala

Pereema soovitas esimesena sammuna väga lihtsat ettevõtmist - siruta käsi lihtsalt riiuli poole. «Ja juba saad hakata pihta! Veel üks hea mõte, hetkel on käimas raamatukogude aasta - minge koos lastega raamatukokku. Minge koos ja uurige seal riiulite vahel. Tehke sellest mõnus ühine sündmus,» rääkis ta.

«Üks hea asi, mida me koroonast kaasa saime, on paindlik tööaeg. Töö ei pea olema enam igal hetkel kontoris. Ka vaheaeg võib olla see periood, mil saab töö- ja pereelu paindlikumalt ühendada. Just selle eesmärgiga, et lapsed ei pea üksi enam kodus olema. Kui vanem on kohal ja pühendab oma lapsele hommikul ja õhtupoolikul kasvõi viisteist minutit, on see juba koosolemine. Muidugi, alati võib lapse ka linnalaagrisse saata, kuid lapsel ei pruugi selleks energiat olla. Ka laps tahab puhata ja veeta oma vaba aega,» lisas ta.

Põneva teemana tõi Liivak välja ka lapse juhitud mängimise. «See on põnev ja üsna hiljuti avastatud formaat. Tervise Arengu Instituudil on vinge vanemlusprogramm, mille nimi on imelised aastad. Olen ise nendel koolitustel käinud ja seal käsitleti lapse juhitud mängimise temaatikat. Teisisõnu, laps ise ütleb, mida ta tahab sinuga mängida. Mitte nii, et ütleb lapsevanem, mida me hakkame nüüd tegema. See toimib nii hästi on ja tõeliselt teraapiline tegevus nii lapsele kui ka lapsevanemale,» lausus Liivak.

«Kolmanda teemana toon välja ühise toidu valmistamise. Ka see on võimalus, kuidas kodus «reisida ja rännata». Kui teeme kodus sushit, siis mõtteliselt reisime Jaapanisse. Kui valmistame pastat, siis oleme omadega Itaalias. Ka see on tore ühine tegevus,» sõnas ajakirja EMA peatoimetaja raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».