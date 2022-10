KAS KA SINA? ⟩ Just see soeng, mida paljud naised iga päev kannavad, kahjustab juukseid kõige rohkem

Selleks on kurikuulus lohakas krunn (messy bun), mille kohta on internetis hulganisti õpetusi, kuidas seda teha. Valentine aga kinnitab, et see teeb juustele meeletult kahju, eriti veel iga päev kandes, ehkki see on kahtlemata mugav ja kiire viis, et juuksed näo eest ära korjata.

Põhjused, miks krunn on juustele kahjulik

1. Lohakas krunn on superpingul, eriti teatud piirkondades, mistõttu hakkab juukseid kiskuma

2. Kuivad juukseotsad, eriti kui sul on blondeeritud juuksed, on altid murdumisele. Nii et lohakas krunnis on need kõik kinni ja omavahel põimunud ning kui sa juuksed lahti teed, siis tõenäoliselt ka sõlmes

3. Paljud inimesed viskavad märjad juuksed lohakasse krunni, mis on veelgi hullem, sest niisked juuksed on haprad

Fännid kiirustasid juuksurit ja sisuloojat tema tarkusetera eest tänama.

«Mina olen teinud nii iga päev ja juba miljard aastat ja imestan, miks mu juuksed on hõrenenud ja kahjustatud.»

«See on väga hea: minu mürgine omadus on kanda seda soengut iga päev, aga siidist juuksekummiga, lootes, et see heastab selle.»