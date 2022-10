Väikelaps hirmutas oma ema kangeks, rääkides, kuidas ta eelmises elus hukkus

2-aastase Luke'i ema Erica Ruelmani sõnul hakkas poiss mingil hetkel väga veidralt käituma: ta hakkas muretsema kodu turvalisuse pärast ja kutsus kõiki mänguasju Pamiks, kuigi kedagi sellenimelist nad ei tundnud. «Ma küsisin temalt kes on Pam? Ta pöördus minu poole ja ütles: «Noh, see olin mina.» Küsisin, mida see tähendab. Ta vastas: «See olin varem mina, aga ma surin, läksin taevasse ja Jumal lükkas mu alla Maa peale tagasi. Kui ma ärkasin, olin juba sinu väike beebi ja sa kutsusid mind Luke'iks,» rääkis Erica.

Naine väidab, et tal oli väga piinlik, kuna nad ei rääkinud kunagi Jumalast ega arutanud elu ja surma teemasid. Siiski otsustas ta lapselt küsida, kuidas Pam suri, mille peale sai vastuseks, et naine hukkus tulekahjus. Laps tegi samal ajal järsu käeliigutuse, selgitades, et Pam hüppas pääsemisele lootes katuselt alla. Erica sõnul jätkas ta pojalt üksikasjade küsimist ja sai teada, et kõik juhtus suures linnas, kus on rongid, ja jõudis järeldusele, et sündmused juhtusid Chicagos.