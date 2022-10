See kõik algas ühe kummalise telefonikõnega. Peagi selgus, et keegi oli Saara identiteedi varastanud ja seda enda huvides ära kasutanud – keegi, kes teadis naisest kahtlaselt palju. Tõde kurjategija kohta oli täielik šokk, kirjutab Ilta Sanomat.

Segadus oli vastastikune. Mees arvas tõesti, et Saara on vestlusest tuttav naine, kuigi Saara polnud kõnealust saiti kunagi külastanud. Seal oli aga tema pilt ja andmed, mis olid õiged: nimi, sünniaasta, hobid, töö. Keegi esines tema nime all, kirjutab is.fi.