TERVIS HALVENEB ⟩ Kõhnunud ja uute haigussümptomite üle kaebav Putin valmistab lähedastele suurt muret

Kanali «General SVR» Telegrami andmetel, mis on pikka aega väitnud, et agressor põeb vähki, on Putin viimastel kuudel kaotanud 8 kilogrammi. Kanali sõnul on neil Kremlis kindlad ja usaldusväärsed allikad. Mehe lähedaste ring on tema tervise pärast mures, sest lisaks seni teada olnud sümptomitele vaevavad despooti nüüd isutus, pidev iiveldus ja köhahood. Neid peetakse märgiks tema ühe halvenevast tervisest.