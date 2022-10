HÜVA NÕU ⟩ Lihtsad sammud, kuidas nahka kihelema ajav kampsun pehmeks saada

Nüüd, kus suur sügis käes, on aeg paksud villased kampsunid kapist välja otsida. Kuid olgem ausad, mõned kampsunid on nagu kassipojad: alguses pehmed ja armsad, kuid hiljem paljastavad oma tõelise, kriimustava olemuse. See, et kampsun seljas sügeleb, ei tähenda siiski, et sa peaksid selle ära viskama või annetama. Tegelikult on mitu sammu, mida ette võtta, et kihelevat kampsunit mugavaks muuta.