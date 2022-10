KOHUTAV JUHTUM ⟩ Mees nakatab õõvastaval moel naisi suguhaigusega

Kohtuistungil määrati Diazile üle 75 000 euro suurune trahv. Talle esitati süüdistus väärkohtlemise ja surmava relvaga toime pandud raskekujulise rünnaku eest. Mõlemad esialgsed süüdistused on seotud ühe ja sama naisega, kes on 54-aastane ning jäänud juhtumist rääkides anonüümseks. Ta on öelnud, et Diaz on «haige mees» ja leotas «oma peenist minu vee sees».

Samuti ütles ta, et oli saanud suguhaiguse. «Ta andis mulle suguhaiguse, mis jääb mulle kogu ülejäänud eluks. Miski ei muuda seda. Miski ei tee seda minu jaoks paremaks. Tegelikult tunnen, et pean kogu ülejäänud elu olema ettevaatlik. Tahan, et tema teod saaksid avalikuks ja et ta maksaks selle eest, mida ta mulle tegi, ja et ta siis deporteeritaks.»