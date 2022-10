Vene sõdurid sandistavad brutaalselt koduloomi: see on hirmusõnum inimestele

Ilmunud on šokeerivad kaadrid Ukrainast Kamianka külast, mille kõik elanikud on väidetavalt jõhkruste läbi hukkunud ja ellujäänud loomad sandistatud.

Videolõik on väga häiriva sisuga, seal on näha šokeeritud Ukraina sõdurit, kes filmib koera, kelle koonule on noaga lõigatud «Z» sümbol. Filminud sõdur rahustab koera ja püüab teda sõbraliku häälega lohutada. Palju näinud mees onselliselt aset leidnud õudusest selgelt jahmunud: «Issand. Kurat, nad on joonistanud looma ninale «Z»! Vaata!»