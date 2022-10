Kim Kardashian on väidetavalt alates 2019. aastast toitunud taimepõhiselt – seda selleks, et psoriaasi kontrolli all hoida. «Annan endast parima, et süüa taimetoitu, välja arvatud siis, kui mul on maiuspalapäev,» on ta rääkinud. «Püüan süüa võimalikult palju põletikuvastaseid ja antioksüdantseid toiduaineid.»