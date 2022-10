NAISED KAHURILIHAKS ⟩ Venemaal sai sõjakutse siirdatud neeru ja nägemispuudega naine

Vladimir Putin on Venemaalt Ukrainasse rindele võitlema saatnud vange, pensionäre, puuetega inimesi, lapsi ja isegi ühe surnud inimese. Seda on nimetatud enesetapumissioonile saatmiseks, sest mobiliseeritud on saanud minimaalset väljaõpet, kui üldse ning peavad vastastikku sõdima kogenud ja väljakoolitatud sõduritega.