PILDID ⟩ 5 kõige naiselikumat maniküüri sel sügisel

Väidetavalt armastavad mehed, kui naiste küüned on punaseks värvitud. See äratab alateadlikult kirge! Isegi seda huvitavat asjaolu arvesse võtmata armastavad naised oma küüned punasega katta, sest sellega näeb maniküür alati luksuslik ja stiilne välja.

All on viis originaalset kujundust, juhuks kui sul on küünetehniku juures ideed otsas.