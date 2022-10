The Rock käis rindade vähendamise operatsioonil

Raske on ette kujutada, et keegi nii hea kehaehitusega kui the Rock tunneb end omas nahas ebakindlalt. Ent Dwayne Johnson on tavaline surelik nagu me kõik ja väidetavalt heitis ta lõikuslauale, et vabaneda «meestetissidest». Vähemalt ütleb niimoodi doktor Anthony Youn TikTokis.