PEAB PAIKA? ⟩ Just neid omadusi tahab iga naine esmakohtumisel mehes näha

See ei ole nüüd paljudele üllatav, et naised otsivad mehe juures esmajoones usaldusväärsust . Tutvumisel otsib naine sellest omadusest kindlasti märke — ja seda juba esimesel kohtumisel.

Mis veel on naistele oluline? Professor Gotmann on välja toonud, et naisi tõmbab tutvumisel mehe enesekindlus — palun seda mitte segi ajada ülbusega! Ülbusega ei jõua kindlasti kaugele. See on märk ebakindlusest ning enamasti peletab selline käitumine naisi eemale. Kohtingul ei soovitata ka küsida, kas ma ikka meeldin sulle või kuidas naise arvates kohting sujub. Need küsimused jätavad juba eos mehest veidi ebakindlama mulje. Professor Gotmanni sõnul soovib naine ebakindla mehe väga kiirelt sõbratsooni suunata, kuid seda sa ju ei soovi, või kuidas?