VASTIK LUGU ⟩ Mees jättis naise tema tütre pärast maha

Ent seitse aastat hiljem varises Tiffany maailm kokku. Vahetult pärast tütre 18. sünnipäeva, teatas Mark ootamatult, et nende abielu on läbi. «Ta ütles mulle, et ta on nüüd minu tütrega suhtes ja jätab mind tema pärast maha,» jutustas emotsionaalne Tiffany. «Ma ei suutnud seda uskuda. Tundsin viha, vastikust, raevu – kõike, mida sai tunda.» Samuti märkis ta, et kui ta teatas suhtest tütrega, kui viimane oli 18, pidi nende vahel midagi toimuma ka siis, kui ta veel alaealine oli, vahendab New York Post.