SUUR GALERII ⟩ Eestis on ilusaid ja stiilseid mehi küllaga. Vaata ise!

«Mood on naiste värk.» «Mehed ei oska riides käia! Eesti mehed eriti.» «Naiste asi ongi ilus välja näha, mehi see ei huvita ja nad ei saa sellega hakkama ka.» Kes poleks kuulnud selliseid klišeesid... Aga rõõm on teatada, et ükski neist ei kehti enam! Suur samm võrdõiguslikkuse suunal on tehtud - mehed oskavad ja viitsivad head välja näha ning see õnnestub neil suurepäraselt. Tõestus on siin!