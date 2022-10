SUUR GALERII ⟩ Nii palju paljastusi! Tallinn Fashion Weeki parimad riietujad külma ei karda

Mariann Saar, kes on kiirelt tuntuks saanud oma efektse moemärgiga Nora Isle Design kannab mõistagi oma enda loodud sillerdavaid litterpükse. Sellistes juba mööda ei vaata! Kõrvalseisja võib ehk kahelda, kas kogu see sära ja sillerdus ikka kandjale mugav on, aga katsusime järgi - need litrid on pehmed. Efekt ilma ebamugavuse hinnata.

Foto: Erlend Štaub/TFW