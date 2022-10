SÕJAVÄELASTE NIPP ⟩ Lihtne tehnika, mille abil uinud vaevatult kahe minutiga

Vaid kahe minutiga magama jäämise tehnika levib ühismeedias kulutulena. Selle andunud fännid kinnitavad veendunult, et see võib aidata isegi kõige halvemal magajal ennast sügavasse unne suigutada.

Uuringute kohaselt ei maga enam kui seitse täiskasvanut kümnest ööpäevas soovitatud seitset kuni üheksat unetundi ja see võib omakorda selle meetodi tõhusust seletada. USA armee on seda läbi aastakümnete proovinud ning katsetanud ja kinnitab, et see abistab uinumise töö ära teha vaid kahe minutiga.