TALLINN FASHION WEEK ⟩ Kirill Safonov: ülesuuruses pintsakuid ja pükse minu kollektsioonis ei näe

«Sügistalvise kollektsiooni inspiratsiooniks on meie külm ja kaunis meri, külmad värvid ning lummav põhjamaa loodus. Olen kindel, et kõik, mis meid ümbritseb, mõjutab meie maailmapilti ja kujundab meie maailma sama moodi nagu ümbritsev loodus,» avab Kirill Safonov kollektsiooni sündimise tagamaid.

Kirill Safonovi brändi kesksus põhineb disaineri kogemustel ja maailmavaatel. Disaineri käekiri on pigem konservatiivne – eesmärgiks on tuua esile iga naise kordumatu ilu, rõhutades sealjuures tema naiselikkust. Lõiked ja detailid on läbimõeldud ja kangad hoolega valitud. Brändi tooted on disainitud ja toodetud limiteeritud kogustes disaineri Tallinna stuudios.