Öökülmad peagi käes! Kas talvist ja suvist aknapesuvedelikku võib omavahel kokku segada?

«Sel nädalal lubas meile juba lörtsi. Seega, hetkel on täiesti õige aeg teha teatud ettevalmistusi ka auto juures. Tõenäoliselt on peagi kohal ka öökülmad. Esimene asi on üle vaadata paagis olev aknapesuvedelik. Uuri, kas see kannatab külmumise temperatuure,» rääkis sõiduõpetaja Raino Verliin.

Verliin selgitas, kas talvist aknapesuvedelikku võib peale kallata paagis juba sees olevale suvisele aknapesuvedelikule. «Jah, neid võib kokku segada. Ongi paras aeg kangemat kraami sinna sekka valada. Kui paagis on hetkel suvine vedelik ja valame sinna peale miinus kahekümnele temperatuurile mõeldud vedelikku juurde, siis saame külmumistemperatuuriks miinus kümme. Selle me jõuame ära kasutada enne külma talve saabumist,» lisas ta.

«On inimesi, kes ostavad klaasipesuvedelikku hinna järgi. Teiseks, seda on turul peamiselt kahte varianti: etanooli või metanooli põhist. Vahe on selles, et etanooli põhisel on ebameeldiv alkoholi lõhn. See toode on veidi kallim, kuid on ka keskkonnasõbralikum. Kuid haisu tõttu paljud ei taha seda kasutada ja võetakse poelettidelt metanooli põhine vedelik,» märkis sõiduõpetaja.

Verliin juhtis tähelepanu, millal on õige aeg välja vahetada autoklaasi kojamehed. «Kui triip klaasile jääb, siis on juba väga pahasti. Eesti inimesed on väga laisad kojameeste vahetamisel. Teisisõnu, sõidetakse väga palju täiesti nässus kojameestega - samas, need ei taga enam ohutust,» lisas ta.