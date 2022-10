On normaalne, et pärast lahkuminekut mõtiskled tagantjärele, mida sa võinuks teisiti teha. Kas su eks lasi oma emal endale pähe istuda? Või oli ta liiga lähedane oma töökaaslasega? Suhteekspert Tammy Nelsoni sõnul on võimalik problemaatilist käitumist märgata juba esimesel kohtingul.