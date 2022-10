VIDEO ja GALERII ⟩ Diana Arno: «Ma olin šokis! Täiesti sõnatu!»

See kollektsioon tuli välja väga positiivne, rõõmsameelne. See on nagu vitamiinikokteil! Erksad värvid, ilusad kangad. Tahtsin midagi positiivset teha.

Kuldnõela võitja Diana Arno Foto: Erlend Štaub/TFW

Kas on siis tunne, et just positiivsust on meie maailmas puudu? Kuidasmoodi riided saavad seda anda?

Minul on tõesti puudu praegu positiivsusest! Kui ma vaatan praegu kõiki uudiseid, siis tõesti on väga kurb. Just sellepärast tuli selline kollektsioon, et tahaks natuke teistmoodi mõelda ja näidata inimestele, et meie elus on siiski veel ka positiivne poole alles. Isegi kui me seda ei näe.

Diana Arno lubas, et tema mood mõjub nagu vitamiinipomm ja hea tuju teraapia. Vaatame ja tõesti – ongi nii! Foto: Erlend Štaub/TFW

Anna üks stiilisoovitus – mida tasub kanda sel sügisel? Üks konkreetne asi.

Üks asi? Kindlasti trench-coat. Minu lemmikasi garderoobis. Meie kollektsioonis on väga ilusad ja väga omapärased trench'id.

Ma pean ültema ka seda, et Diana Arno trench-coat'ide hulgas on ka selline, mis paljastab naba!

Jaa, aga mitte iga trench on selline. Meil on üks väga huvitav trench nagu transformer. Sa saad teha sellest vesti, lühikese jope ja kanda ka terve mantlina.

Diana Arno trench-coat, täiesti omanäoline, kuid ometi moeklassik. Foto: Erlend Štaub/TFW

Diana Arno – vaadake, mida trech-transformer suudab! Foto: Erlend Štaub/TFW

Võidurõõmu keskel vilksatas ka üks tumedam vari. Hetkeks tekitas tänases keerulises maailmas poleemikat tõsiasi, et Diana Arno on küll Eesti tüdruk ja siin lausa iluduskuningannaks kroonitud, ent täna elab ta peamiselt Venemaal. Selle riigiga seondub täna hulk häirivaid teemasid, mida siinse moeloo kontekstis oleks kohatu kajastada.

Siiski tundus žüriile põhjendamatu ja ebaõiglane neid seoseid moekunstnikuga siduda. Seda enam, et Diana Arno on selgelt väljendanud sõjavastast meelsust, kaastunnet inimeste vastu ja mõistnud, et kõige enam vajame me kõik midagi helget, mis meid kannatustest kõrgemale tõstaks.

Helesinine tundub olevat üks disaineri lemmiktoone – midagi helesinist on läbi aastate alati moelaval, nii ka seekord. Lummav! Foto: Erlend Štaub/TFW

Mille poolest on siis unikaalne ja võitu väärt just Diana Arno? Ta on tehnoloogiliselt perfektne, jääb silma oma suurlinliku käekirjaga ja disainilt ääretult põnev. Kui sa vaatad neid asju lähemalt, siis mida rohkem sa vaatad, seda rohkem sa tahad vaadata. Väga lihtne on sellesse põnevasse moemaailma armuda.