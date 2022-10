Komöödiasarja «Kuumad 70ndad» staar seisab kolme naise vägistamise süüdistuse tõttu kohtu ees

Üks väidetavatest ohvritest oli Mastersoni pikaajaline tüdruksõber, teine kauane sõber ja kolmas hilisem tuttav. Kõik kolm kuulusid tollal saientoloogia kirikusse, kuhu Masterson ikka veel kuulub. Kolm naist on aga kirikust vahepeal lahkunud ja nad ütlesid, et kiriku nõudmise tõttu, et liikmed peavad probleeme omavahel lahendama, ei pöördunudki nad kohe ametivõimude poole. Kui Masterson mõistetakse süüdi, võib ta minna kuni 45 aastaks vangi.