Alika Milova: ei saa riietuda vaid trendide järgi, see pole praktiline ja me pole modellid!

Milova rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, mis muljeid tekitab temas elu Eestimaa sügises. «Elu on hea ja ilm on väga ilus! See sügis on minu jaoks üldse üks ilusamaid sügiseid, mis ma olen näinud. Kõik on hea,» lisas ta.

Saime noorelt muusikult ka vihjeid, mida sel sügisel moemaailmast üles noppida. «Hiljuti ostsin nahkpüksid ja no ei saa enam nendest loobuda. Need püksid sobivad kõigega, on mõnusalt laiad ja nii mulle just meeldibki. Ka mootorratta jakid on väga moodsad hetkel - meil müüakse neid Eestis päris vähe. Aga kitsaid pükse ma ei tõmbaks endale vist mitte kunagi jalga, näiteks skinny jeans'id on välistatud. Mu valikud kanduvad kõik pigem mugavuse poole,» märkis ta.

«Ei saa riietuda nii, nagu trendid ütlevad. Fashion Week'ide lavadel on megapeenikesed ja pikad modellid. Need rõivad on meie jaoks mittepraktilised. Me pole ju kõik modellid. Viimasel ajal olen moest huvitatud ja jälgin seda valdkonda suure huviga. Võiksin sellest veelgi enam rääkida,» lausus lauljatar raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».