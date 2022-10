Kuningas Charlesi vanaonu süüdistatakse lastekodupoisi kuritarvitamises

The Mirrori andmetel on Smyth otsustanud oma nime all avalikkuse ette tulla ja rääkida sündmustest Põhja-Iirimaa lastekodus aastail 1970. Smythi väitel kuritarvitas seksuaalselt nimekas Briti mereväelane ja riigimees, viimane Briti kindralkuberner Indias, lord Mountbatten teda 11-aastasena kaks korda. Süüdistaja väidete kohaselt leidis väärkohtlemine aset Belfastis Kincora lastekodus, kus ta elas lapsena.

Smythi advokaat Kevin Wintersi sõnul on praegu Austraalias elav Smyth väidetavat väärkohtlemist enam kui 40 aastat vaka all hoidnud. Varem on meedias kirjutatud, et mitmed Kincora endised asukad on väitnud, et neid toimetati Mountbatteni lossi Classiebown Castle’isse tema mängukannideks.