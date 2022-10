Prints Andrew sõbrad Ghislaine Maxwelli toetuskõnest: ta vajas seda sama palju, kui auku lagipähe

Maxwell avaldas leheveergudel arvamust, et foto prints Andrew'st koos teda seksuaalrünnakus süüdistanud Virginia Giuffre'iga on võltsitud. Foto on teinud Jeffrey Epstein ning neiu oli pildil vaid 17-aastane. Virginia kaebas Andrew selle aasta alguses New Yorgis kohtusse ja mees maksis talle kohtuväliselt 7 miljonit naela.