Kosjasobitaja avaldab teema, millest ei tohi iitsatadagi esimesel kohtingul

«Asi on mehelikus ja naiselikus energias – mehed tunnevad end armastatuna, kui neid on vaja, naised tunnevad end armastatuna, kui neid hoitakse,» selgitas ta. «90ndate alguses oli meeste maailm, nüüd on naistel ligipääs samadele töökohtadele, nad saavad osta endale ise korteri. Mehed tahavad tunda end vajalikuna, samas kui naine ütleb: «Ma ei vaja, et sa minu eest maksaksid». Aga me vajame sind toetuse, kiindumuse jaoks.»

Kui naised ütlevad, et nad on iseseisvad, kuulevad mehed Smythi sõnul, et neid ei vajata. «Edukad naised on sihikindlad ja ambitsioonikad, mida mehed tajuvad meheliku energiana. Selleks, et olla koos eduka naisega, on vaja tõeliselt tugevat meest, sest need naised on endiselt pehmed ja naiselikud ning tahavad seda, mida iga naine.»