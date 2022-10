Maailmakuulus superstaar nõudis oma esinemise ajaks lava taha NATO tanki

Raidereid on enamasti kaht tüüpi: tehniline raider on nimekiri vajalikest tehnilistest seadmetest ja võimalustest, et esinemine saaks läbi viidud. Niinimetatud tagala raider sisaldab artisti soove ja vajadusi alates transpordist ja ööbimisest kuni lavataguse personali ja sisustuseni. Need lisakulud kannab tavaliselt esinemise korraldaja.

Tagala nõudmised on väga erinevad. Näiteks superstaar Björk nõuab vaid ühetoalist hotellituba ning sõidab esinemispaigas ringi kas takso või tavalise ühistranspordiga. Elton John nõuab täpselt 19-kraadist ruumi ning valget või halli pehmet mööblit, värskeid lilli ning viigipuid. Beyonce'i eduka lavašõu tagab muuhulgas punane tualettpaber. Eestlastest on näiteks Metsatöllul mõnus ja selgesooviline nimekiri, mis pole pretensioonikas, kuid samas tagab esinemise kvaliteedi.

Kuid on ka hoopis nõudlikumaid esinejaid. Tallinna Laululava andmetel on nad pidanud välja vahetama kõik tualettpottide prill-lauad, et esineja saaks olla veendunud, et neid pole keegi varem kasutanud. Kaasa võetakse ka isiklikke kokkasid, nõutakse troopilist õhkkonda või kirjutatakse ette vaiba narmaste pikkus.

Kuid mis on see kõige-kõigem soov?