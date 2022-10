BRAND NO.8 toob Tallinn Fashion Weekile lummava Guatemalast inspireeritud kollektsiooni

«Teisisõnu on see uus tase isiklikus arengus, perspektiivide, võimaluste otsimises. Kaasaegse inimese probleem seisneb selles, et sageli kaob pärast põhivajaduste rahuldamist soov otsida elu mõtet. Seetõttu tekkiski soov luua selline kollektsioon, mis «põhivajadusena» tuletab meelde, et kaasaegne naine on teadmiste sügavuses ja ennekõike iseendas,» selgitab brändi looja Svetlana Puzorjova kollektsiooni sündimise tagamaid.