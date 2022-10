VAIKNE JULMUS ⟩ Venelastele antakse Viagrat, et nad Ukraina mehi ja naisi vägistaksid

«Kui kuulete naisi Ukraina naisi andmas tunnistusi Viagraga varustatud Vene sõdurite kohta, on see selgelt sõjaline strateegia,» ütles ÜRO konfliktiaegse seksuaalvägivalla eriesindaja Pramila Patten AFP-le.

Patten lisas, et ÜRO on pärast sõja algust veebruaris kontrollinud rohkem kui sadat vägistamise või seksuaalse kallaletungi juhtumit. Ohvrid on enamasti tüdrukud ja naised, kuid vägistatute seas on ka poisse ja mehi.