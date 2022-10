Saate kõne erakliendilt, kes soovib oma garderoobi uuendada. Millest esmalt lähtute?

Kui klient soovib uuendada oma garderoobi, saame alguses kokku ja veendume selles, et oleme ühel lainel. Vesteldes jälgin kliendi olekut, väljanägemist, kehatüüpi ja püüan mõista, mis on tema eesmärk. Mõnikord ei tea klient isegi, mida soovib – sellises olukorras küsin täpsustavaid küsimusi ja soovid selguvad jutu käigus. Parim variant on tegelikult, kui inimene lubaks mind garderoobiuuenduse korral kõigepealt oma koju ning saaksin tema olemasolevatele riietele pilgu peale visata.