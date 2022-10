SUHE KARIDEL? ⟩ Victoria Beckham ütles, miks ta randmelt oma mehe initsiaalide tätoveeringu eemaldas

Fännid märkasid möödunud kuul, et Victoria Beckham oli randmelt eemaldanud abikaasa David Beckhami initsiaalide tätoveeringu. Sellest said alguse kuulujutud, kas paar on ehk lahutamas?

Staar vastas põletavale küsimusele väga lihtsalt, et talle ei meeldinud randmel olev tätoveering. Naise sõnul oli see ebakvaliteetselt tehtud. «Need olid udused, koledad ja mitte piisavalt delikaatsed,» ütles naine.

Victoria Beckham kinnitas saates ka, et tema suhe abikaasaga pole muutunud. «Meedia hakkas spekuleerima, et lahutan oma mehest. Ei, ma olen lihtsalt tätoveeringust väsinud, see on kõik,» kommenteeris ta.