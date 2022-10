TONDILOSSI SALADUSED ⟩ Playboy häärberi ülemteener avaldas memuaarid: kas kurikuulsa orgiate paiga hiilgus taastatakse?

Mis tegelikut juhtus suletud uste taga? Mitmed Hugh Hefneri endised «mängukaaslased» nagu ta neid ise nimetab, on avaldanud õuduseid, mis kinniste uste taga toimusid. Nüüd on ka häärberis palgatööl olnud inimene suu paotanud ja materjali, millest memuaarid kirjutada, on tal rohkem, kui küll.