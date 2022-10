VAATA PILTI ⟩ Viieaastase tütre juukseid blondeerinud ema sattus kriitika alla

Instagrami kasutaja @demilucymay jagas mitut videot, milles ta näitas, et blondeeris ja seejärel toonis oma noorima lapse juukseid. Postitatud videos tuleb välja, et viieaastane tüdruk olevat ise stiilimuutust soovinud ning ema lubas seda lahkesti talle.

Inimesed aga ei kiitnud ema tegusid heaks ja sõimasid teda postituse all olevates arvukates kommentaarides:

«Kuidas sa said ta juuksed heledamaks värvida? Ta on ju alles laps»

«Tal on tundlik nahk, see on väga ohtlik.»