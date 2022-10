VIDEO ⟩ Nagu cappuccino vaht: nii muudad oma jumestuskreemi eriti vastupidavaks

Kauplustes on saadaval igale maitsele jumestuskreeme, kuid kogu mitmekesisuse juures teeme mõnikord vigu, valides vale tekstuuri, katvuse või vastupidavusega toote. Siin tuleb appi eriti nutikas iluhäkk!

Tõenäoliselt oled sellest juba kuulnud või on see sinu jaoks alles uus info, aga vee ja jumestuskreemi kokkusegamisel valmib mõnusa tekstuuriga vaht. Sedasi püsib jumestuskreem väga kaua peal. Paljud naised on sellest nipist lausa vaimustuses!