HÄIRIVAD KAADRID ⟩ Ameerikas vallandati halloweeni maskiga lapsi hirmutanud päevahoiutöötajad

Ühest internetis kulutulena levivast videost on näha, kuidas töötaja õudusfilmist «Karje» tuntud maski kandes last klassiruumis taga ajab ja samal ajal «korista ära» karjub.

Teises videos on näha, kuidas lapsed laua taga istudes nutavad, samal ajal kui maskiga töötaja neid varitseb. Laste nägudest peegeldub hirm ja meeleheide, kirjutab The Monroe Journal.

Päevahoiu omanik Sheila Sanders, ütles ajalehele, et ei tolereeri sellist käitumist. «Ma ei olnud sel ajal majas ega teadnud, et nad midagi sellist teevad,» ütles Sanders, kes on päevahoiuga seotub 1987. aastast saadik. «Ma ei kiida seda heaks ega ole seda kunagi teinud. Ma tahan lihtsalt öelda, et selle olukorraga on tegeletud,» lisas ta.