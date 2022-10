Meghan Markle'il soovitatakse abielluda Elon Muskiga

«Mingil hetkel võib see olla midagi enamat kui uus maja, mida ta otsib,» naljatas Brown Meghani kohta ja lisas: «Elon Musk on endiselt vallaline, see on kõik, mida ma ütlen ja silmas soovitan pidada.»

Kolimise võimaliku põhjuse kohta rääkis Brown veel taustaks, et ilmselt soovivad Sussexid varanduslikus profiilis oma lähimate sõprade ja tuttavatega sammu pidada. «Pole väga meeldiv olla kuulus, aga mitte eriti rikas,» rääkis kirjanik. «Nende ülirikkad sõbrad elavad nendega võrreldes hoopis teist elu ja nende majade võrdluses on Megi-Harry Montecito maja nagu tagasihoidlik suvilakökats.»

«Hope Ranch on väidetavalt privaatsem ja turvalisem kui nende praegune naabruskond Montecitos, mis on kuulsusi täis,» ütles ta. «Selline piirkond nagu Montecito on kahtlemata täis turvaprobleeme, alates turistidest kuni paparatsodeni, kes luuravad selles piirkonnas elavaid staare. Sussexite kodust on tulnud mitmeid politsei väljakutseid, nii et olen kindel - see samm tehakse turvalisust silmas pidades.»