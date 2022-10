Lenna loob Setomaale elamuskeskust: saab kultuuri nautida ja loodusega üks olla

«Iirise ja minu ühisalbumil on kolm lugu. Üks neist on ilmunud juba selle aasta suvel, ülejäänud kaks on aga täiesti uued,» rõõmustas Lenna Kuurmaa raadio Elmar hommikuprogrammis.

Kuurmaa selgitas, miks ta just Iiris Vesikuga otsustas koostööd teha. «See otsus oli natuke tähtedes. Ettevõtmise taga on kindlasti ka Toomas Olljum. Ta tajus mingil moel, et meid kahte võiks kokku viia ja töötas selle nimel, et me kontaktini jõuaks. Protsess võttis päris korralikult aega, kuid lõpuks oli Iiris valmis meiega muusikat looma,» rääkis ta.

«Iiris elab täna Londonis ja tema ümber on grupp muusikuid koondunud, kellega ta igapäevaselt töötab. Sam Richards on tema produtsendina mõistagi äge käsi, mul oli hea meel, et nad olid nõus ka minuga ühise projekti ette võtma,» lisas Kuurmaa.

Lauljatar märkis, et muusika loomine on tema jaoks põnev otsimine. «Ja ma ei usu sugugi, et olen tänaseks kõik ära katsetanud ja selliseks nüüd jäängi. Inimene on pidevas liikumises ja arenemises. Kõik meie ümber samuti! Nagu näha, mulle meeldivad väljakutsed. Otsin koguaeg uut konti, mida pureda. Siit edasi ainult millegi uue ja huvitava suunas,» sõnas ta.

«Muusikalises mõttes aga tõmban nüüd korraks hinge. Nagu teate, arendan hetkel Setomaal suurt hoonet ja see võtab päris palju energiat ning keskendumist. Mahtu samuti. Päris hööveldada ma pole veel jõudnud, kuigi arvan, et saaksin sellega hakkama. Ajude ragistamist on täna rohkem, kui ise kätega tegutsemist. Abikaasaga veame kogu projekti ja see on nii suur. Kui me alustasime, siis ei teadnud, millesse me sukeldume,» lisas Kuurmaa.

Uuest hoonest kerkib sündmuse ja majutuse keskus. «Seal saab kõike teha. Üldises mõttes, kultuuri nautida. Kino, teatrit, hästi süüa! Tervise eest hoolitseda. Keskkond on ilus ja loodame, et külastajad saavad kontakti ka selle poolega. Maja ümber on loomad, loodus ja head sportimise võimalused. Loome suurt tervikut,» rääkis Lenna Kuurmaa raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».